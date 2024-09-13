США и Украина готовят теракты и удары по всей территории РФ – Белик

Запад и киевский режим считают, что чем больший урон они нанесут мирному населению, тем скорее в России возникнут какие-то волнения и революции. Поэтому в России нет таких территорий, куда не сможет прилететь БПЛА, или не стоит опасаться диверсий.

Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Нам нужно понимать, что война не простая. Военные действия будут продолжаться до полной нашей победы. И сегодня, по сути, давайте скажем честно, практически нет тех территорий, куда исключено попадание какого-либо боеприпаса. Мы должны быть готовы к этому, внимательно слушать оповещения, «тревоги» и так далее. Соответственно, уполномоченные структуры должны быть готовы отражать везде атаки наших недругов», – подчеркнул он.

По словам депутата, нет ничего удивительного в том, что представители киевского режима проводят переговоры с сирийскими террористами, как пишет турецкая пресса. Суть их одинакова – ими руководят западные спецслужбы.

«Мы знаем, что многие террористические группировки финансируют американцы. Они пытаются как фокусники жонглировать всем, чем можно, направляя эту силу в ту или иную сторону, в то или иное русло для удовлетворения своих интересов. То, что киевский режим, безусловно, с разрешения коллективного Запада ведёт подобного рода переговоры, пытаясь эти террористические группировки перенаправить или направить в сторону России, – в этом нет ничего удивительного. Мы не первый раз говорим, что тот режим, который сегодня в Киеве, действительно террористический, нелегитимный и сам президент просроченный. Поэтому сегодня у них нет никаких границ, за которые они не могли бы зайти. Куда могут зайти, куда им позволят, туда они зайдут. Поэтому у нас задача одна – быть готовыми к этому. Даже не к нападениям как агрессии, а просто их отражать и побеждать. Другого пути нет», – заключил Белик.