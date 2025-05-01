США и Украина подписали ресурсную сделку – о чем там идет речь

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После длительных переговоров США и Украина подписали «исторические» соглашениея о недрах и о создании инвестиционного фонда для восстановления Украины.. Вчера то, что соглашения будут подписаны в ближайшие сутки, анонсировал украинский премьер Шмыгаль. Первоначально об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на «человека, знакомого с соглашением».

Вскоре после этого подтверждение состоялось и на официальном уровне – об этом сообщили Минфин США на своем официальном сайте и главный переговорах от Украины по этому треку – первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. Они же и поставили свои подписи под документом.

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«Рпд объявить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд «США-Украина» для содействия ускорению восстановления экономики Украины», – написал Бессент в соцсети Х после подписания, отметив также, что «экономическая безопасность – это национальная безопасность».

«Ни одному государству или человеку, финансировавшему или осуществлявшему поставки для российской военной машины, не будет позволено получать выгоду от восстановления Украины», – заверил Бессент.

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Минфина США. Сам текст соглашения пока не опубликован.

Глава Минэкономики Украины Свириденко была более щедра на подробности и тезисно изложила на своей странице в соцсети ключевые условия соглашения.

По ее словам, подписанное соглашение не содержит никаких упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.

Из написанного Свириденко следует, что инвестиционный фонд создан по принципу «50/50», что означает равные доли Киева и Вашингтона в совместном управлении им. Напомним, что ранее США требовали для себя единоличного контроля над фондом.

Украина будет вносить в этот фонд и наполнять его доходами только по новым лицензиям на разработку полезных ископаемых – 50% от лицензий на проекты в сфере добычи нефти и газа. Это значит, что у владельцев существующих лицензий их отбирать не будут – большой передел на рынке недропользования отменяется.

Кроме того, нанятые киевским правительством американские юристы добились исключения из проекта сделки наиболее одиозных и «неоколониальных» пунктов наподобие признания за Украиной долга в $350 млрд и контроля США над украинской портовой инфраструктурой и энергетикой.

Недра Украины также остаются в собственности и под контролем государства.

“Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности”, – заверила Свириденко.

Фокус сторон будет направлен на привлечение инвестиций в энергетику и горнодобывающий сектор и смежные технологии в Украине.

Документ направлен на послевоенную модернизацию страны. Фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу take or pay (бери или плати).

В соглашении прописаны нулевые пошлины для США и Украины.

США также приняли требование Киева — сделка не может конфликтовать с планами по вступлению Украины в Европейский Союз. Это долгое время рассматривалось как красная линия для Украины на переговорах.

Расчет вклада Украины будет определяться с учетом только будущей военной помощи от США, Новая военная помощь США Украине будет считаться взносом Вашингтона в совместный инвестфонд.

О признании Киевом каких-либо старых долгах речи не идет. Уже оказанная ранее США Украине военная помощь в документе никак не учитывается и долгом не считается.

Единственное, чего Украина так и не смогла добиться в ходе переговоров – в документе не будет прописано никаких прямых гарантий безопасности со стороны США. Как утверждает знающий украинский депутат Ярослав Железняк, финальный текст содержит только общие и ни к чему не обязывающие конкретно фразы о:

– долгосрочном стратегическом партнерстве между США и Украиной

– поддержке со стороны США безопасности, благосостояния, восстановления Украины и ее интеграции в глобальные экономические структуры.

Из оставшегося за кадром. Ранее сообщалось, что Украина была готова подписать только рамочное соглашение, а США настаивали на заключении еще двух дополнений, в которых содержались технические детали. Речь идет о соглашении №2 – между американской корпорацией DFC и украинским агентством по созданию совместного инвестиционного фонда. И техническом соглашении №3, определяющем внутренние правила работы нового совместного инвестиционного фонда.

В итоге, угрожая выйти из переговоров и желая быстрой победы, американцы продавили украинцев на подписание обеих документов.