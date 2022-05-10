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Новости Украины

Запад оказывает России гораздо более серьезную военную помощь, чем Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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В публикации отмечается, что украинская правительственная группа отслеживания танкеров пытается создать дополнительное общественное давление через веб-сайт blood-oil.today, чтобы заставить страны Запада отказаться от российских энергоносителей.

«На этом сайте показано, сколько самолетов, ракет, танков и автоматов помогли поставить в российскую армию все другие страны за исключением, разумеется, самой Украины, которая также ведет бизнес с РФ [получая от РФ деньги за транзит газа в ЕС]», – пишет издание.

Указывается, что для определения оружейного эквивалента бизнеса каждой страны украинские чиновники делят объем экспорта российских энергоносителей на цену условного самолета, ракеты, танка или автомата.

«По этим расчетам получается, что Великобритания помогла поставить в российскую армию 466 танка, 37 боевых вертолетов или 700 тысяч автоматов АК-47. А Соединенные штаты помогли поставить российским войскам 279 танков, десять боевых самолетов и 22 вертолета. Таким образом, по логике киевских чиновников, только США и Великобритания дополнительно вооружили российскую армию 745-ю танками. И это кратно превышает все западные поставки бронетехники киевскому режиму”, – резюмирует «НГ».