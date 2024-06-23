«США и Южная Корея бьются в истерике» – Россия может помочь КНДР модернизировать ракеты

Максим Столяров.  
23.06.2024 17:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Россия может помочь Северной Корее значительно улучшить технические характеристики их межконтинентальных баллистических ракет, у которых до сих пор проблемы с точностью.

Об этом на канале «PolitWera» заявил эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может помочь Северной Корее значительно улучшить технические характеристики их межконтинентальных баллистических ракет, у...

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«У Северной Кореи есть межконтинентальные баллистические ракеты. Это копия «Тополя» внешне. И понятно, что каким-то образом они собирали ту же техническую документацию у хохлов, понимаешь? Еще в 90-е и в 2000-е, чтобы разработать эту ракету.

И самое интересное, что Россия может дать технологии. Учитывая то, что они уже далеко продвинулись с точки зрения, например, боеприпасов и гиперзвуковых систем. И мы можем помочь в разработке, потому что они все равно их разработают, независимые боеголовки», – сказал Мартьянов.

«У них там проблемы были с выживаемостью боеголовок, то есть дострелить они могут, а попасть – это второй вопрос. Вот, наши могут помочь им с этим вопросом.

А это, конечно, очень неприятно для США. Ну а Южная Корея, там у них паника, там они в истерике полнейшей бьются. Но это их проблемы», – резюмировал эксперт.

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