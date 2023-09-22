США и Запад вознамерились поджечь Северный Кавказ посредством «черкесского вопроса»

Иван Добровольский.  
22.09.2023 16:35
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Грузия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Северный Кавказ, Скандал, Сюжет дня, Украина


Американские спецслужбы не перестают пытаться поджечь Северный Кавказ, используя тему «геноцида черкесского народа в ХIХ веке», желая натравить кавказские и тюркские народы на Россию. Причём, данная пропаганда распространяется как с территории Украины, Турции, стран ЕС, так и из Грузии.

То, что для этого использовалась недавно «незалежная» – нет ничего удивительного. Так, еще в преддверии «контрнаступа» «Совет «Единая Черкесия», созданный западными и турецкими спецслужбами и финансируемый американскими фондами, выступил с обращением к Владимиру Зеленскому с просьбой ни много ни мало «даровать свободу Кавказу».

Американские спецслужбы не перестают пытаться поджечь Северный Кавказ, используя тему «геноцида черкесского народа в...

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Интересно, что сам этот самопровозглашённый Всемирный совет «Единая Черкесия» был образован только в январе 2023 года. Судя по информации на их сайте, «председателем совета является Кинан Каплан, который ранее был председателем Черкесской демократической партии в Турции. Его заместители: Ибрагим Яган, ранее возглавлявший движение «Хаса» в Кабардино-Балкарии, Сельджук Баглер, являющийся черкесским активистом и написавший несколько книг о легендах нартов. Секретарь совета Мустафа Канбек, черкесский активист из Турции.

То есть – это полностью искусственная структура, набранная в Анатолии. Кураторы же данного объединения рассчитывали на то, что ВСУ сможет быстро опрокинуть оборону российских войск в Запорожье, и на этой волне военных успехов можно будет поднять в Киеве знамя освобождения Черкессии и всего Северного Кавказа от «русского ига». А потом еще и двинуться через Ростов дорожкой гитлеровских вояк Паулюса и Фон Листа на Владикавказ и Черкесск. Тем более, что многие свидомые мечтали о присоединении Кубани и Ставрополья, а сам Зеленский еще в сентябре прошлого года также обращался к народам Кавказа с призывом не поддаваться «пропаганде Путина». 

Но «контранступ» как-то сразу не задался, и вся эта инициатива повисла в воздухе. Но это еще не означает, что планы по расшатыванию регионов Юга России заброшены. Наоборот, все подрывные организации и объединения никуда не делись и продолжают свою активную пропагандистскую деятельность в целях поднять российских адыгов, черкесов и балкарцев на «борьбу за своё освобождение».

Так, например, еще в сентябре в Польше состоялась «Варшавская конференция», где обсуждались «проблемы черкесского народа в России» и на которой оказались различные русофобские деятели и псевдоисторики из ЕС, Америки, арабских стран и бывших советских республик. Но главным лицом мероприятия стал Ибрагим Яганов, результатом работы которого стало объявление о создании движения «Свободная Черкессия».

Еще ранее были созданы «Черкесский научно-исследовательский институт Мюнхена», «Черкесский культурный центр» Грузии и «Международный черкесский совет» США. Набольшей активностью и «плодотворностью» отличается на этом фоне «Черкесский культурный центр» Грузии, окопавшийся еще со времён Михо Саакашвили в Тбилиси.

Этот Центр финансируется и направляется Джеймстаунским фондом (The Jamestown foundation), который тесно связан с АНБ и ЦРУ и специализируется на подготовке и осуществлении идеологических диверсий и проведении активной психологической войны против потенциальных противников. В данном случае он достаточно серьезно работает через данную организацию, используя бежавших иммигрантов, из которых формируются будущие вожди повстанческих выступлений, а территория Грузии рассматривается как плацдарм для осуществления проникновения экстремистов на территорию России.

Интересно, но, несмотря на арест и судебные процессы над Михо Саакашвили, деятельность данной и других организаций так и не свёрнута, как и не была дезавуирована властями резолюция «О признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей», принятая специально на русском языке (!) грузинским парламентом в мае 2011 года. Всё это оставляет площадку и возможности для продолжения подрывной работы в отношении российского Северного Кавказа.

Примечательно, но сами грузинские националисты, многие из которых также содержатся западными спецслужбами, откровенно ненавидят адыгов, а легионеры, воюющие на стороне ВСУ не прочь даже устроить резню в отношении представителей черкесских народов из числа российских военнослужащих. Тому уже, кстати, много свидетельств.

Так, в телеграм-канале Адыгея.ru были опубликованы видео и материалы, обличающие грузинских неонацистов. В частности, на одном из видеороликов Вако Суладзе (сейчас называет себя мусульманским именем Абу Мариам Аль Гурджи), участник вооруженного формирования «Грузинские партизаны», сминает и кидает под ноги адыгский флаг, оскорбляет сам народ и обвиняет адыгов в трусости. Якобы они сбежали от них на Артёмовском направлении и бросили даже свой национальный символ.

Очевидно, что это постановочное видео, призванное разжечь ненависть к адыгам, черкесам и балкарцам и возможно даже их запугать. Одной из причин, скорее всего, является то, что представители этих народов, находящихся под «русским игом», вовсе не спешат сдаваться и переходить на сторону «воинов тьмы», хотя ранее именно на это и делали ставку в Киеве, Вашингтоне и Лондоне. 

Вако Суладзе

Плюс грузинские неонацисты просто не могут простить участие адыгов в качестве добровольцев на стороне абхазов в провальной для Тбилиси войне 1992 года. Поэтому Суладзе не выдерживает и говорит на камеру следующее: «В 90-е годы вы воевали против нас. И сейчас на Украине, когда грузины встречаются с вами, вы убегаете, как женщины».

Данные материалы демонстрируют воочию, что на самом деле грузинские реваншисты и неонацисты в реальности не питают никакого уважения и симпатий к «жертвам геноцида» и, наоборот, сами устраивали и устраивают травлю этнических меньшинств – тех же джавахских армян, мегрелов и осетин, а также мечтают силой вернуть Абхазию и Южную Осетию.

То есть вся эта «любовь» современного Тбилиси к черкесам насквозь притворна и ложна, так как сам «Черкесский культурный центр» Грузии был создан именно извне на деньги и по заказу Вашингтона и целью его является вовсе не «освобождение», а использование вражды народов друг к другу для отторжения от России её территорий и создания из Северного Кавказа зоны постоянной нестабильности и хаоса.

Об этом, собственно, говорят и сами представители реальных, а не мнимых черкесских национальных организаций, не поддавшиеся на уговоры и соблазны западных спецслужб и фондов. Так, еще в 2021-м году глава Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков дал чёткое определение всем этим мнимым объединениям, которые как грибы появились в последние 10–15 лет, а также показал двуличность политических деятелей в Тбилиси.

«Не секрет, что за рубежом есть организации, которые призывают к конфронтации, в том числе в отношении России. Мы против таких организаций! Приведу пример: Грузия чуть не стерла с лица земли наш братский абхазский народ, но вдруг в одночасье грузинский парламент принимает закон о признании геноцида черкесов. Разве это не двулично? Мы не верим в эту «искренность». Мы приветствуем деятельность тех, кто работает в интересах народа, разделяет наши взгляды. А с теми, кто пытается использовать нас для обострения ситуации в России, мы никогда не будем сотрудничать», — сказал Хаути Сохроков.

Об этом же заявил и руководитель «Федерация черкесских культурных обществ в Европе» (ФЧКО) Зати Сонмез, выступив против провокаций и подрывных организаций:

«Мы с сожалением относимся к деструктивной деятельности такого рода организаций, считаем, что это пагубно сказывается на всем адыгском народе. Все черкесские организации – независимо от того, в какой стране мира они функционируют, должны быть объединены единой целью и идеей — сохранение своей истории, культуры и языка».

И то, что на сегодняшний момент протурецкие и прозападные организации так и не смогли раскачать ситуацию на Северном Кавказе, то это во многом благодаря тому, что в составе РФ существует три равноправные адыгские республики и в них созданы все социокультурные условия для образования, развития и процветания совместно с другими народами единой родины.

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