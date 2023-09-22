США и Запад вознамерились поджечь Северный Кавказ посредством «черкесского вопроса»

Американские спецслужбы не перестают пытаться поджечь Северный Кавказ, используя тему «геноцида черкесского народа в ХIХ веке», желая натравить кавказские и тюркские народы на Россию. Причём, данная пропаганда распространяется как с территории Украины, Турции, стран ЕС, так и из Грузии.

То, что для этого использовалась недавно «незалежная» – нет ничего удивительного. Так, еще в преддверии «контрнаступа» «Совет «Единая Черкесия», созданный западными и турецкими спецслужбами и финансируемый американскими фондами, выступил с обращением к Владимиру Зеленскому с просьбой ни много ни мало «даровать свободу Кавказу».

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Интересно, что сам этот самопровозглашённый Всемирный совет «Единая Черкесия» был образован только в январе 2023 года. Судя по информации на их сайте, «председателем совета является Кинан Каплан, который ранее был председателем Черкесской демократической партии в Турции. Его заместители: Ибрагим Яган, ранее возглавлявший движение «Хаса» в Кабардино-Балкарии, Сельджук Баглер, являющийся черкесским активистом и написавший несколько книг о легендах нартов. Секретарь совета Мустафа Канбек, черкесский активист из Турции.

То есть – это полностью искусственная структура, набранная в Анатолии. Кураторы же данного объединения рассчитывали на то, что ВСУ сможет быстро опрокинуть оборону российских войск в Запорожье, и на этой волне военных успехов можно будет поднять в Киеве знамя освобождения Черкессии и всего Северного Кавказа от «русского ига». А потом еще и двинуться через Ростов дорожкой гитлеровских вояк Паулюса и Фон Листа на Владикавказ и Черкесск. Тем более, что многие свидомые мечтали о присоединении Кубани и Ставрополья, а сам Зеленский еще в сентябре прошлого года также обращался к народам Кавказа с призывом не поддаваться «пропаганде Путина».

Но «контранступ» как-то сразу не задался, и вся эта инициатива повисла в воздухе. Но это еще не означает, что планы по расшатыванию регионов Юга России заброшены. Наоборот, все подрывные организации и объединения никуда не делись и продолжают свою активную пропагандистскую деятельность в целях поднять российских адыгов, черкесов и балкарцев на «борьбу за своё освобождение».

Так, например, еще в сентябре в Польше состоялась «Варшавская конференция», где обсуждались «проблемы черкесского народа в России» и на которой оказались различные русофобские деятели и псевдоисторики из ЕС, Америки, арабских стран и бывших советских республик. Но главным лицом мероприятия стал Ибрагим Яганов, результатом работы которого стало объявление о создании движения «Свободная Черкессия».

Еще ранее были созданы «Черкесский научно-исследовательский институт Мюнхена», «Черкесский культурный центр» Грузии и «Международный черкесский совет» США. Набольшей активностью и «плодотворностью» отличается на этом фоне «Черкесский культурный центр» Грузии, окопавшийся еще со времён Михо Саакашвили в Тбилиси.

Этот Центр финансируется и направляется Джеймстаунским фондом (The Jamestown foundation), который тесно связан с АНБ и ЦРУ и специализируется на подготовке и осуществлении идеологических диверсий и проведении активной психологической войны против потенциальных противников. В данном случае он достаточно серьезно работает через данную организацию, используя бежавших иммигрантов, из которых формируются будущие вожди повстанческих выступлений, а территория Грузии рассматривается как плацдарм для осуществления проникновения экстремистов на территорию России.

Интересно, но, несмотря на арест и судебные процессы над Михо Саакашвили, деятельность данной и других организаций так и не свёрнута, как и не была дезавуирована властями резолюция «О признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей», принятая специально на русском языке (!) грузинским парламентом в мае 2011 года. Всё это оставляет площадку и возможности для продолжения подрывной работы в отношении российского Северного Кавказа.

Примечательно, но сами грузинские националисты, многие из которых также содержатся западными спецслужбами, откровенно ненавидят адыгов, а легионеры, воюющие на стороне ВСУ не прочь даже устроить резню в отношении представителей черкесских народов из числа российских военнослужащих. Тому уже, кстати, много свидетельств.

Так, в телеграм-канале Адыгея.ru были опубликованы видео и материалы, обличающие грузинских неонацистов. В частности, на одном из видеороликов Вако Суладзе (сейчас называет себя мусульманским именем Абу Мариам Аль Гурджи), участник вооруженного формирования «Грузинские партизаны», сминает и кидает под ноги адыгский флаг, оскорбляет сам народ и обвиняет адыгов в трусости. Якобы они сбежали от них на Артёмовском направлении и бросили даже свой национальный символ.

Очевидно, что это постановочное видео, призванное разжечь ненависть к адыгам, черкесам и балкарцам и возможно даже их запугать. Одной из причин, скорее всего, является то, что представители этих народов, находящихся под «русским игом», вовсе не спешат сдаваться и переходить на сторону «воинов тьмы», хотя ранее именно на это и делали ставку в Киеве, Вашингтоне и Лондоне.

Вако Суладзе

Плюс грузинские неонацисты просто не могут простить участие адыгов в качестве добровольцев на стороне абхазов в провальной для Тбилиси войне 1992 года. Поэтому Суладзе не выдерживает и говорит на камеру следующее: «В 90-е годы вы воевали против нас. И сейчас на Украине, когда грузины встречаются с вами, вы убегаете, как женщины».

Данные материалы демонстрируют воочию, что на самом деле грузинские реваншисты и неонацисты в реальности не питают никакого уважения и симпатий к «жертвам геноцида» и, наоборот, сами устраивали и устраивают травлю этнических меньшинств – тех же джавахских армян, мегрелов и осетин, а также мечтают силой вернуть Абхазию и Южную Осетию.

То есть вся эта «любовь» современного Тбилиси к черкесам насквозь притворна и ложна, так как сам «Черкесский культурный центр» Грузии был создан именно извне на деньги и по заказу Вашингтона и целью его является вовсе не «освобождение», а использование вражды народов друг к другу для отторжения от России её территорий и создания из Северного Кавказа зоны постоянной нестабильности и хаоса.

Об этом, собственно, говорят и сами представители реальных, а не мнимых черкесских национальных организаций, не поддавшиеся на уговоры и соблазны западных спецслужб и фондов. Так, еще в 2021-м году глава Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков дал чёткое определение всем этим мнимым объединениям, которые как грибы появились в последние 10–15 лет, а также показал двуличность политических деятелей в Тбилиси.

«Не секрет, что за рубежом есть организации, которые призывают к конфронтации, в том числе в отношении России. Мы против таких организаций! Приведу пример: Грузия чуть не стерла с лица земли наш братский абхазский народ, но вдруг в одночасье грузинский парламент принимает закон о признании геноцида черкесов. Разве это не двулично? Мы не верим в эту «искренность». Мы приветствуем деятельность тех, кто работает в интересах народа, разделяет наши взгляды. А с теми, кто пытается использовать нас для обострения ситуации в России, мы никогда не будем сотрудничать», — сказал Хаути Сохроков.

Об этом же заявил и руководитель «Федерация черкесских культурных обществ в Европе» (ФЧКО) Зати Сонмез, выступив против провокаций и подрывных организаций:

«Мы с сожалением относимся к деструктивной деятельности такого рода организаций, считаем, что это пагубно сказывается на всем адыгском народе. Все черкесские организации – независимо от того, в какой стране мира они функционируют, должны быть объединены единой целью и идеей — сохранение своей истории, культуры и языка».

И то, что на сегодняшний момент протурецкие и прозападные организации так и не смогли раскачать ситуацию на Северном Кавказе, то это во многом благодаря тому, что в составе РФ существует три равноправные адыгские республики и в них созданы все социокультурные условия для образования, развития и процветания совместно с другими народами единой родины.