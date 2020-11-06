США идут к неклассической гражданской войне

06.11.2020, Москва, Олег Кравцов

По итогу прошедших в Соединенных Штатах выборов можно констатировать, что в стране началась «холодная гражданская война».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Московскому комсомольцу» заявил профессор МГИМО Андрей Безруков, отвечая на вопрос, действительно ли Америка после выборов на всех парах движется к новой гражданской войне.

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«Вы знаете, я согласен с такой оценкой. Уже сейчас можно говорить о холодной гражданской войне. Вопрос лишь в том, перерастет ли она в горячую. Напряжение в обществе усиливается, и оно еще не дошло до своего пика. Выборы показали, что страна разделена 50 на 50. Ни у одной из противоборствующих сторон нет возможности доминировать. Обе примерно равны по своему влиянию, по числу сторонников, по деньгам и по желанию победить. Нас ждет очень долгий болезненный кризис, который непонятно, как разрешится», – считает Безруков.

«Когда люди обозлены, когда и та, и другая сторона говорит, что она победила, люди на «земле» – и не только партийные активисты – конечно же, сидеть не будут. Они выйдут на улицы, будут бороться – за свое будущее, за будущее своих детей. А поскольку обе стороны видят это будущее совершенно по-разному, я, честно говоря, не завидую сейчас американцам», – сказал эксперт.

При этом он не исключает перехода противостояния в горячую фазу.

«Не факт, конечно, что это будет классическая гражданская война. Но мы видели, что творилось в Сиэтле и Портленде. Оружия в Соединенных Штатах очень много. Но дело даже не в оружии. Дело в том, что противоборствующие стороны абсолютно не хотят отступать. Они считают, что правы на сто процентов и ненавидят друг друга. А в таких случаях достаточно маленькой искорки, чтобы все взорвалось», – резюмировал Безруков.

Напомним, что в США и Дональд Трамп, и Джо Байден объявили о своей победе в ходе состоявшихся выборов, хотя окончательные итоги еще не подведены.