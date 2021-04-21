США играют на повышение ставок в попытке сформировать новый мировой порядок

21.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Вашингтон явно заявляет претензию на определение новых мировых правил, о чем свидетельствует бесшабашность, с которой США бросились в битву со значительной частью мира.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет председатель совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий.

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«Формирование нового мирового порядка, похоже, перешло в решающую стадию. Во всяком случае, такое впечатление возникает от последних событий», – отмечает автор.

По его мнению, последний антироссийский демарш Чехии – это попытка подыграть США в их стремлении восстановления своего мирового господства.

«А то, что США решили играть на повышение ставок, не вызывает сомнения. Белый дом явно заявляет претензию на определение новых мировых правил. Та бесшабашность, с которой Штаты бросились в битву со значительной частью мира, объясняется прежде всего тем, что элиты страны осознали: если не одержать верх сегодня, завтра будет совсем поздно.

Китай, Россия, Индия, страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки не то чтобы враги Америки, но ведут свою политику без особенной оглядки на США. Они не пытаются подорвать американские позиции, но желают понять, какая может быть выгода от взаимодействия с этой страной. Это крайне беспокоит Соединенные Штаты, которым нужно кнутом или пряником создать какой-то боеспособный союз. И тут роль Западной Европы трудно переоценить», – пишет Быстрицкий.

При этом он обращает внимание, что интересы Старой Европы далеко не во всем совпадают с интересами США, что беспокоит восточноевропейских членов ЕС.

«И это совпадает с тревогами США по поводу мирового лидерства. Поэтому некоторые страны вроде Польши, балтийских государств, видимо, Чехии и некоторых других с охотой подбрасывают дрова в костер трений с Россией, поскольку, как им кажется, это укрепляет их позиции, предоставляет золотую акцию, позволяющую выигрывать конкуренцию внутри Европейского союза, иметь право выдвигать свои решения. США же в лице этих стран приобретает рычаг давления на ЕС как таковой», – подчеркивает эксперт.

Он приходит к выводу, что «крупные игроки сегодня, похоже, сцепились всерьез».

«На кону многое. Так что не стоит ожидать успокоения. Ожидать можно чего угодно. Причем в самом дурном варианте развития событий», – предупреждает Быстрицкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Китай начинает созревать до альянса с Россией.