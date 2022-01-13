«США играют на публику»: Карасев об угрозах в адрес России

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Новости Украины

За угрозами со стороны США об усилении санкций против России стоит внутриамериканская борьба между республиканцами и демократами.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, правящая команда демократов в администрации США может потерять позиции на грядущих выборах, а потому вынуждена использовать жесткую антироссийскую риторику.

«Надо же понимать внутриполитическую ситуацию в США. У них в ноябре промежуточные выборы в Конгресс. Опять могут победить республиканцы – забрать Сенат и Палату представителей. Демократы, администрация Байдена находятся под жесткой критикой республиканцев. И по «Северному потоку» вы обратили внимание, что демократы заблокировали – и Блинкен, и Байден заблокировали санкции по «Северному потоку», которые выдвигали республиканцы во главе с Тедом Крузом, сенатором от штата Техас, энергетическим лоббистом», – отметил эксперт.

«Им же надо как-то продавать свою неуступчивость американской общественности, особенно той, кто настроен исключительно с воинственной позиции, агрессивной позиции республиканцев в преддверии избирательной кампании вообще. Поэтому надо делать такие заявления громкие, жесткие, агрессивные. Но на самом деле, конечно же, то, что говорил Блинкен, реализовано не будет. Это исключительно игра на публику, сохранение лица, на получение публичного алиби от возможной критики американской общественности и американского политикума. Прежде всего, из лагеря республиканцев», – заявил Карасев.