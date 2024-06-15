«США – импотенты. Их дедушка тоже»: Мосийчук жестко прошелся по американцам

Анатолий Лапин.  
15.06.2024 13:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


США проводят слишком хитрую политику, загребая жар на Украине чужими руками. Недавние заявления по итогам саммита «Большой семерки» показали, что США перекладывают груз ответственности за Украину на европейских партнеров.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» сказал экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США проводят слишком хитрую политику, загребая жар на Украине чужими руками. Недавние заявления по...

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«Саммит G7 показал, как Америка е…т Европу: «50 миллиардов даем, но ответственность должен взять ЕС, мы не приделах, мы за океаном. ПВО Patriot и F-16 мы даем, но должны дать страны». Это хитрожопость американской политики», – заявил Мосийчук.

При этом, он тут же обвинил США в импотентности.

«Американцы, я извиняюсь, своим х…м не руководят, не то, что какими-то органами в Украине. Они – импотенты, такие же, как их дедушка, который не знает, куда присесть», – резюмировал Мосийчук.

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