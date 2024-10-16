США ищут модель, при которой в украинской войне будет два победителя

Запад ищет такую формулу завершения конфликта на Украине, при которой и он, и Россия будут объявлены победителями. При этом интересы самой Украины здесь не учитываются. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы и медведь был сытый, и овцы были целы – Запад ищет такую формулу. Так редко бывает, но так будет – я вам гарантирую, что так не бывает, но так будет. Так не бывает в реальном мире, но так будет в мире информационно-политическом. Когда-то всех убедят, что это победа всех. Я вам скажу, какая главная формула в этой модели – Запад ищет модель, при которой Россия не должна выглядеть победителем в этой войне, вместе с тем, она должна согласиться, что это ее победа, она должна иметь возможность продать для своего общества внутри это как победу. Она не должна выглядеть на международной арене как победитель, но внутри российского общества она должна победить. Обращаю ваше внимание на то, что слово Украина я здесь не применил. Западу очень важно показать, что любая агрессия против международного порядка, который создан в значительной мере усилиями стран Европы и США, бесперспективна, она не даст того результата», – заявил Бортник.

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Эксперт отмечает, что в случае выхода США из украинского конфликта, Европа самостоятельно не сможет поддерживать Киев.

«Европа не сможет заместить собой США на украинском фронте, не сможет заместить США в военном, финансовом плане, не будет этого делать. Если США будут отключаться от этой ситуации, Европа будет искать модели заморозки, перемирия, она будет стремиться к завершению войны», – резюмировал политолог.