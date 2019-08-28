США использовали Зеленского. Он не стал сопротивляться

28.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В окружении нового президента Владимира Зеленского слишком много людей, работающих на фонд известного американского миллиардера, биржевого спекулянта и спонсора «цветных» переворотов Джорджа Сороса. Его ставленники не будут работать на Украину, а призваны лоббировать интересы крупного американского бизнеса. Зеленский имел возможность избавиться, но не стал сопротивляться навязыванию «соросят», что сыграет свою роль в будущем.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин.

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«Слишком много птенцов из гнезда Сороса попало в его команду. Я не думаю, что это было его осознанное и умышленное решение. Я понимаю, что большинство из них ему навязали, как в своем время навязывали Порошенко Найема, Лещенко, Залищук и прочих соросят. Так и Зеленскому навязали людей из этой команды.

На мой взгляд, критиковать его можно за то, что он не проверил тех людей, от которых можно было избавиться и которых можно было отцепить. Эти люди никогда не будут работать в команде президента. Они работают в команде Сороса, они там кушают свои зернышки, которые им обильно сыплет рука Сороса. Ежемесячно, год из года. Это их хозяин и вождь, а не президент Украины.

Это чревато тем, что при проведении серьезных, непростых, болезненных реформ, президент может столкнуться с тем, что реформы будут проводиться не в интересах Украины, а в интересах серьезных компаний, которые здесь должны получить определенные активы», – заявил Добкин.

Ранее Зеленский на переговорах с представителями МВФ анонсировал распродажу в частные руки оставшихся государственных предприятий, а также открытие рынка земли, что угрожает переходу украинских черноземов под контроль транснациональных корпораций.