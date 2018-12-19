США использует Украину для войны с Китаем

19.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Война в Донбассе используется Соединенными Штатами для геополитического противостояния с Китаем через Россию.

Такое мнение в ходе пресс-конференции «Итоги 2018 года в Украине: экономика и политика» высказал управляющий партнер международной инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет холодная война между США и Китаем, она периодически переходит в горячую фазу торговых войн, и весь мир от этого уже трусит, Европа содрогается.

Это жесточайший геополитический конфликт между двумя ведущими странами мира. Кто-то упадет, и закончится это все, как закончилась холодная война между США и СССР.

Здесь будет что-то похожее, но до того, как кто-то упадет, мы понимаем, что есть Россия, которая сейчас является союзником Китая, есть Беларусь, которая союзник России и вкладывает инвестиции в Китай.

Это сильно напрягает США, но есть Украина, которая является союзником США.

И то, что у нас происходит на восточных рубежах – это прямое столкновение между США и Китаем на нашей территории», – подытожил эксперт.