США используют греков, чтобы вытеснить Россию с европейского энергетического рынка

19.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В ходе форума «Афинские энергетические диалоги», проходившего в столице Греции, посол США Джеффри Пайетт сообщил о том, что его страна будет поддерживать все проекты, которые помогут снизить зависимость Европы от российского газа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Независимая газета».

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Отмечается, что среди упомянутых Пайеттом проектов особо следует отметить TAP (Трансадриатический газопровод), являющийся частью «Южного газового коридора», который рассматривался в Вашингтоне и Брюсселе как замена энергопроектам с российским участием – «Южного потока» и «Турецкого потока».

Ключевая страна для успешной работы проекта TAP – Греция, на которую новая администрация США собирается сделать особую ставку.

«Я знаю, что президент Байден намерен еще больше углубить стратегические отношения между США и Грецией», – сказал в своем выступлении Пайет.

«Заявление посла США в Греции следует рассматривать не только как мнение чиновника Госдепа. Пайетт – во многом знаковая фигура для российско-американских отношений. Он был послом США в Киеве во время украинских событий 2013–2014 годов и считается сторонником жесткой линии в отношении России. Все годы правления Трампа Пайетт пробыл в Греции. Сейчас его, по прогнозам некоторых экспертов, ожидает карьерный взлет, связанный с назначением заместителем госсекретаря Виктории Нуланд. В ее компании, напомним, Пайетт раздавал печенье протестующим на майдане.

О том, насколько важной считает задачу вытеснения России с энергетического рынка Европы Байден, свидетельствует и работа Агентства США по международному развитию (USAID). В феврале оно приступило к разработке программы по инвестициям в энергетические активы, преимущественно стран Закавказья и Балкан. В ней, в частности, упоминаются Азербайджан, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Северная Македония и Сербия», – резюмирует издание.