США принуждают европейские страны отдать свое советское вооружение Украине и купить в кредит более дорогие американские аналоги.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.

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«Например, поляки в 2023 году передали Украине танки Т-72, а взамен получили за $1,5 млрд 250 танков бэушных Abrams. Под страхом того, что «русские нападут», американцы заставляют раскошеливаться бюджеты европейских стран.

Например, Чехия, которая остается не самой развитой экономикой с достаточно проблемным социальным сектором, сейчас заказала на $14 млрд самолеты F-35. То же сделала «нейтральная» Швейцария. Она тоже решила заказать F-35 на $10 млрд», – сказал Клинцевич «Известиям».