США используют Украину, чтобы хорошо подоить европецев

Олег Кравцов.  
05.02.2024 15:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 418
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, США, Украина, Финансы


США принуждают европейские страны отдать свое советское вооружение Украине и купить в кредит более дорогие американские аналоги.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.

США принуждают европейские страны отдать свое советское вооружение Украине и купить в кредит более...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Например, поляки в 2023 году передали Украине танки Т-72, а взамен получили за $1,5 млрд 250 танков бэушных Abrams. Под страхом того, что «русские нападут», американцы заставляют раскошеливаться бюджеты европейских стран.

Например, Чехия, которая остается не самой развитой экономикой с достаточно проблемным социальным сектором, сейчас заказала на $14 млрд самолеты F-35. То же сделала «нейтральная» Швейцария. Она тоже решила заказать F-35 на $10 млрд», – сказал Клинцевич «Известиям».

В свою очередь немецкий публицист, глава партии «Новый центр» Кристоф Хёрстль говорит, что «США оказались в замечательной ситуации».

«Они очень далеко, и в случае войны между Европой и Россией будут стоять на передовой линии. Американцы больше всех извлекают выгоду от продажи оружия. Конечно, они тратят миллионы и миллионы. Но большая их часть пошла на развитие американского ВПК, строительную промышленность», заявил Хёрстль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть