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США испытали супербомбу. Появилось видео
Военная авиация США провела испытания двух мощнейших бомб GBU-57, которую сбросил бомбардировщик B-2 Spirit на одном из американских полигонов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Видео размещает издание The Aviationist.
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Отмечается, что данная авиабомба предназначена для уничтожения бункеров. Ее длина шесть метров и весит она 14 тонн. Стоит отметить, что бомбардировщик B-2 Spirit единственный самолет в США, который способен нести такой боеприпас.
Бомба имеет впечатляющие возможности – она может зайти вглубь на 61 метр, и только потом происходит взрыв, как, впрочем, и показано на видео. К 2018 году боеприпас прошел модернизацию, усовершенствовав характеристики для атаки труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.
GBU-57 (MOP) иногда путают со сверхмощной фугасной авиабомбой GBU-43B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), более известной как “мать всех бомб”. Эта бомба со специальным GPS наведением весит почти 10 тонн, ее мощность – 8150 кг в тротиловом эквиваленте.
Метки: испытания, супербомба, США
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