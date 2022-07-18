США испытывали на ВСУ вирусы из долины Нила

18.07.2022  18:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Биооружие, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Забор анализов крови у пленных украинцев свидетельствует, что над ними ставились эксперименты.

Об этом сегодня заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константан Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Забор анализов крови у пленных украинцев свидетельствует, что над ними ставились эксперименты. Об этом...

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«Анализ забора крови у украинских военнослужащих, которые оказались в плену. Он подтверждает, что по целому ряду заболеваний, в том числе атипичных для Украины, содержание соответствующих веществ в десятки раз превосходит допустимые и подлежащие объяснению нормы. Это значит, что на украинских военнослужащих ставились опыты, а на территории Украины проводились разработки, касающиеся крайне опасных инфекционных заболеваний, которые в определенных обстоятельствах могли бы распространяться в агрессивных наступательных целях», – сказал Косачев.

По словам вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой украинских военных не только заражали экзотическими вирусами, но и пытались лечить.

«Исследование крови военнослужащих дает нам информацию двойственного толкования. С одной стороны, подтверждает возможность проведения экспериментов и искусственного заражения, а потом лечения военнослужащих. Мы выявили документы, что военнослужащие подвергались секретным экспериментам. С другой стороны, это возможность превенции и введения препаратов, с точки зрения ведения боевых действий на территориях, которые были заражены определенными вирусами. И то, и другое является чрезвычайно опасным», – сказала Яровая.

Она сообщила, что в крови военнослужащих обнаружены высокие титры по гепатиту А и экзотическим заболеваниям, характерным для зоны Нила. При этом Яровая напомнила, что министр здравоохранения Украины, гражданка США Ульяна Супрун активно лоббировала поставку в страну медикаментов именно от гепатита.

Кроме того, в крови украинских военных обнаруживаются наркотики. Яровая уверена, что США создавали из них «искусственную машину по убийству».

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