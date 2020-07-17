США испытывают на Украине отравляющие вирусы

17.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Секретные лаборатории США, существование которых были вынуждены накануне признать в американском посольстве в Киеве, занимаются испытанием отравляющих вирусов на людях.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бактериологическое оружие запрещено международными конвенциями – его разработка и создание, но эти запреты научились обходить международные аферисты и мошенники, которые зарабатывают на этом миллиарды долларов. В частности, одна из схем обхода международных конвенций – это создание таких лабораторий под благовидным названием в странах третьего мира, где нет жёсткого общественного и государственного контроля колониальных стран (таких, как Украина). Именно по этой причине американские военные создали сеть подобных лабораторий в Украине.

Для этого министром здравоохранения Украины была назначена гражданка США, имеющая интересы в области финансов на территории Украины, которая уничтожила санитарно-эпидемиологическую службу страны, и на ее базе создала вот эти вот лаборатории, которые сегодня работают на Пентагон и американскую разведку, проводя неизвестные нам на сегодняшний день эксперименты над людьми, исследования боевых отравляющих веществ, боевых вирусов», – заявил Кузьмин.

«Это может быть чревато тяжкими последствиями для Украины, и мы выявили достаточно фактов, когда в районе дислокации лабораторий были выявлены странные для Украины заболевания (чума, оспа). Это всё проходило на протяжении нескольких лет, и расследования по данным фактам не проводила ни полиция, ни прокуратура, ни СБУ, они умалчивались, но эти факты изучались американскими военными, информация об этих экспериментах уходила на соответствующие сервисы США с территории Украины», – добавил депутат.

«У нас есть достаточно для следствия, и мы эти данные предоставим и Службе безопасности Украины, и полиции, и прокуратуре» – сообщил Ренат Кузьмин, умолчав, могут ли силовые органы «самостийной» перечить американскому гегемону.