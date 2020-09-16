США хотят конфисковать триллион российских долларов

16.09.2020, Москва, Елена Острякова

В США сложился «абсолютный антипутниский консенсус» военно-политического истеблишмента.

Об этом в интервью либеральному адвокату Марку Фейгину заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Конгресс полон резолюциями самых жестких санкций, адских санкций, вплоть до объявления России государством-спонсором терроризма. Но самая интересная инициатива, в которой я как эксперт участвую, по следам доклада Атлантического Совета по имплементации закона 2017 года – об аресте активов российского истеблишмента с последующей передачей их законному хозяину – российскому народу в лице его первого посткриминального правительства. По оценкам американского Института экономических исследований это около триллиона долларов», – сказал Пионтковский.

Он напомнил, что в 2019 году США конфисковали активы бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева на 6 млн долларов, которые передали затем передали более лояльному себе киргизскому правительству.

«Шесть миллионов долларов американцам было отдать очень легко, а один триллион – это серьезная проблема. На это завязана масса вещей. Я обращаю внимание моих американских собеседников, что если этот триллион долларов не будет конфискован, то американцы являются соучастниками величайшего ограбления в мировой истории – ограбления русского народа», – сказал Пионтковский.

Отметим, что часть российских либералов неоднозначно относится к Пионтковскому, считая его слегка чудаковатым. Однако, проблема в том, что в сравнении с американскими конгрессменами даже Пионтковского можно случайно принять за относительно нормального человека.