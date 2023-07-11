США хотят нарастить свои ВМС в Черном море

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Украина важна для Запада как страна, имеющая доступ к Черному морю. Американской стратегией должно стать увеличение присутствия в регионе и еще больше военных учений.

Об этом в эфире телеканала ТСН заявил бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственная гарантия безопасности Украины – это членство в НАТО. Я очень аккуратно отношусь к словам о гарантиях безопасности, потому что без договора нет гарантий. С точки зрения США я ожидаю, что будет разработана стратегия Черноморского региона, в котором будут увеличены экономические инвестиции, дипломатические усилия и сотрудничество в безопасности. Украина – не остров, она имеет выход к Черному морю и является важным регионом в Европе. Мы должны иметь стратегию в этом регионе. Если это удастся, то мы увидим увеличение количества американского флота в Черном море, еще больше военных учений. Я не могу говорить о двусторонних договоренностях между Украиной и Британией или Германией. Тем не менее, считаю, что много стран ищут пути, как помочь Украине вступить в НАТО, об экономические инвестиции и восстановление Украины», – заявил Ходжес.