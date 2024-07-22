США хотят навязать России «трезвое руководство ельцинского типа»

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США сильно недооценили мощь и значение России, которую они рассматривали «как относительно слабую страну, а не как державу, представляющую такую же долгосрочную угрозу, как и Китай». Поэтому они подготовили и оснастили очень большую украинскую армию и сосредоточили ее силы на границах с отколовшимися республиками Донбасса.

Об этом в интервью ютуб-каналу Neutrality Studies заявил немецкий историк Майкл Бреннер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле существовал план силового возвращения Донбасса. Мы думали, что как бы ни отреагировала Россия, мы победим. Мы – это США и наше доверенное лицо Украина. Если бы они не ответили силой на силу, то продемонстрировали бы свою полную слабость, и это могло бы иметь возможности в Москве. И возможно мы могли бы избавиться от Путина. Путин, конечно же, как человек ненавидим и презираем американским политическим руководством по сочетанию иррациональных и рациональных причин», – сказал Бреннер.

Он напомнил, что Виктория Нуланд и госсекретарь США Энтони Блинкен являются выходцами из семей, эмигрировавших из Российской Империи, и поэтому они «болезненно воспринимают» все, связанное с Россией.

«На заднем плане с 2014 года стояла цель сменить режим или, по крайней мере, избавиться от Путина и по максимуму вернуть трезвое руководство ельцинского типа», – добавил историк.