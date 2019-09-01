01.09.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Польша, Россия, США, Украина, Энергетика
Просмотров:

США хотят отбить у России газовый рынок Украины

Украина для снижения зависимости от России планирует начать закупки американского сжиженного газа, который будет доставляться танкерами на терминал в Польшу.

Об этом заявил секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк, который в Варшаве встретился с министром энергетики США Риком Перри.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства станет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, а и всей Европы», – заявил Данилюк.

Пресс-служба Совбеза Украины утверждает, что для реализации проекта будет построена труба, объединяющая ГТС Украины и ЕС. Сроки реализации проекта не называются.

Киевская правозащитница Елена Бережная утверждает, что соглашение  с американцами предусматривает, что «структурам США передаются все газовые хранилища нашей газотранспортной системы».

«Украина будет покупать газ почти в два раза дороже, чем могла бы у РФ», – сообщила она в фейсбуке.

«О каком суверенитете может идти речь, если политика новой власти противоречит географии, и нас заставляют покупать энергоносители с другого конца света при их переизбытке прямо под боком?» – изумляется экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

Напомним, что после Евромайдана власти Украины заявили, будто отказались от закупок российского газа и приобретают топливо в Европе. На самом деле, используется так называемая «реверсная схема» – Киев покупает российский газ по завышенной цене у зарегистрированных на Западе фирм-посредников. Это обеспечивает прибыль чиновникам, близким к компаниям-«прокладкам».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть