США хотят отбить у России газовый рынок Украины

01.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина для снижения зависимости от России планирует начать закупки американского сжиженного газа, который будет доставляться танкерами на терминал в Польшу.

Об этом заявил секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк, который в Варшаве встретился с министром энергетики США Риком Перри.

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«Мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства станет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, а и всей Европы», – заявил Данилюк.

Пресс-служба Совбеза Украины утверждает, что для реализации проекта будет построена труба, объединяющая ГТС Украины и ЕС. Сроки реализации проекта не называются.

Киевская правозащитница Елена Бережная утверждает, что соглашение с американцами предусматривает, что «структурам США передаются все газовые хранилища нашей газотранспортной системы».

«Украина будет покупать газ почти в два раза дороже, чем могла бы у РФ», – сообщила она в фейсбуке.

«О каком суверенитете может идти речь, если политика новой власти противоречит географии, и нас заставляют покупать энергоносители с другого конца света при их переизбытке прямо под боком?» – изумляется экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

Напомним, что после Евромайдана власти Украины заявили, будто отказались от закупок российского газа и приобретают топливо в Европе. На самом деле, используется так называемая «реверсная схема» – Киев покупает российский газ по завышенной цене у зарегистрированных на Западе фирм-посредников. Это обеспечивает прибыль чиновникам, близким к компаниям-«прокладкам».