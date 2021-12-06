США хотят поставить на Украину крупную партию вывезенной из Афганистана техники и боеприпасов, – боевик АТО

Новости Украины

США, Великобритания и Канада активно вооружают Украину и предоставляют ей разведданные. Вашингтон также планирует поставить Киеву крупную партию советских боеприпасов и техники, которую они вывезли из Афганистана после ухода советских войск из этой страны.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший участник АТО, волонтер Андрей Рымарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На моей памяти с 2016-го года от Великобритании, Соединенных Штатов, Канады, где был Резников, Буданов, они ездили туда рабочими группами, работали, каждый по своему профилю, ездили заместители по обеспечению, вооружению, разведке и тому подобное – не было с 2016-го года такой информационной поддержки. Когда Великобритания заявляет и ругает Европу – выбирайте, Украина или газ, безопасность в Европе или газ, когда США предупреждают нас об опасности, предоставляют материально-техническое вооружение, материально-техническую помощь в виде вооружения. Канада уже разрабатывает план материально-технической помощи. Уже идет процесс составления списков по крайне необходимому уже сегодня, чего нам уже не хватает на фронте для того, чтобы сдержать вероятную угрозу. И тут США еще параллельно говорят: «А давайте то, что осталось у нас от Афганистана, советское вооружение, десятки тысяч тонн вам передадим?». Окей, мы только согласны! (Речь идет) и о «вертушках», и о снарядах, и о боеприпасах. И там очень много чего другого: «А давайте мы как-то усилим вашу противовоздушную оборону?» – Давайте», – уверяет Рымарук.