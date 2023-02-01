США хотят создать свой Черноморский флот

Елена Острякова.  
01.02.2023 17:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


НАТО и США хотят закрепиться в районе Одессы, чтобы оттуда контролировать или даже атаковать Крым.

Об этом в интервью «Правда. ру» заявил аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО и США хотят закрепиться в районе Одессы, чтобы оттуда контролировать или даже атаковать...

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«Украинская военщина возлагает большие надежды на то, что им удастся прорвать блокаду вокруг Одессы и Николаева, открыть коридор и оттуда начать свою реконкисту. Это гораздо важнее, чем Киев, потому что это прямые пути снабжения НАТО, это в двух шагах от аппендикса Южной Бессарабии и подход к Румынии, это Молдавия, которую натовские стратеги спят и видят как свою территорию. Таков план», – считает эксперт.

По его информации, Британия планирует инвестировать в судоверфи Николаева, чтобы строить там военные корабли. Кроме того, украинский МИД «попросил в наглой форме» у Германии предоставить 3-4 подводных лодки.

«Спят и видят американцы и британцы, как они владеют портом Одесса и возьмут в клещи полуостров Крым. Практически будут владеть коммуникациями в Черном море. С одной стороны – Одесса и судоверфи Николаева, а с другой – пресловутая Анаклия [планирующийся порт США южнее Абхазии] и дружественная для натовцев Грузия», – сказал Артамонов.

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