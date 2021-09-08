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08.09.2021 18:57 (Мск), Тирана, Алексей Топоров
 
Албания, Афганистан, Балканы, Германия, Дзен, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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США хотят сплавить Албании афганцев, которых не собираются брать себе

Вашингтон намерен интернировать  афганцев, подавших запросы на предоставление убежища в Германии, после того, как...

Вашингтон намерен интернировать  афганцев, подавших запросы на предоставление убежища в Германии, после того, как им отказали США, в Албанию.

Об этом сообщает IndexOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причина, по которой произошел внезапный всплеск запросов со стороны граждан Афганистана о предоставлении им убежища в Германии, связана с тем фактом, что этим афганцам не разрешили въехать в Соединенные Штаты.

Сообщается, что США доставили на базу Rammstein в Германии более 34 тысяч афганцев, из которых более 20 тысяч отправились за океан, но 14 тысяч из них все еще находятся в Германии, и американцы не хотят брать их к себе в силу различных причин.

В свою очередь, немецкий Bild сообщает, что между Германией и США возник конфликт из-за афганских беженцев, потому что афганцы, оставшиеся в Германии, начали просить убежища в этой стране.

Это возмутило немецкие власти, поскольку была достигнута договоренность о том, что все афганцы отправятся в Соединенные Штаты. В материале издания говорится о том, что Вашингтон пришел к решению отправить этих афганцев в третьи страны, такие как Албания, но те отказываются покидать благополучную Германию.

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