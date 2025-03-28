Так называемые миротворческие инициативы США с форматами прекращения огня в разных сферах не направлены на полную остановку войны.

Об этом в эфире эмигрантского радио «UA Chicago» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они просто могут выбрать тактику на такое сужение войны. Поэтому «пусть воюют, но без Черного моря». Я так грубо говорю, «пусть воюют, но без ударов по энергетике». Мне кажется, что задача – сузить войну, условно говоря, до уровня АТО, а в формате АТО война существовала 8 лет и в принципе, всех это устраивало.

Ну, то есть оно вроде и была война, но и не была в таком уж просто гигантском континентальном масштабе, как сейчас. Мне кажется, что может быть вот такое промежуточное решение. Америка захочет свести войну, ее как бы пригасить не до стадии прекращения или затухания, а просто до сужения ее масштабов. То есть, она будет продолжаться, но без такого полного набора компонентов. Поэтому такие, так называемые, перемирия, очень частичные и очень относительные», – заявил Дроздов.