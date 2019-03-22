США хотят втравить ЕС в военный конфликт с РФ, чтобы ударить по «Газпрому»

22.03.2019, Москва, Владимир Гладков

США очень выгодно было бы втянуть Европу в военный конфликт с Россией, ведь тогда страны ЕС будут вынуждены покупать дорогой американский газ.

Об этом в эфире YouTube-канала российского журналиста Юрия Котенка заявилдепутат Госдумы РФ от ЛДПР Александр Шерин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная задача (США – прим. ред.) – это, конечно же, склонить европейские страны приобретать газ у американцев. И здесь могла бы помочь война (между ЕС и Россией – прим. ред.), потому что покупать газ у страны, с которой ты воюешь, будет глупо и нелепо, и здесь Европа будет вынуждена искать альтернативный рынок, – пускай и дорогого сжиженного газа», – отметил депутат.

По его мнению, России выгодны общие инфраструктурные проекты с ЕС, чтобы избежать выгодного американцам сценария.

«Если бы мы занялись транспортным проектом и начали строить широкополосную федеральную трассу со скоростными железными дорогами, которая могла бы соединить Сахалин и Смоленскую область, чтобы можно было дальше прокладывать тоннели, чтобы можно было из Японии и Китая через Россию поставлять грузы в Европу, то европейские страны и Китай были бы заинтересованы в безопасности территории Российской Федерации, потому что это – основной трафик перемещения товаров и грузов», – предложил Шерин.