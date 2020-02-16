США хотят выбить Россию с обоих берегов Днестра

16.02.2020, Москва, Елена Острякова

Запад добивается присоединения Приднестровья к Молдове, чтобы потом полностью вытеснить Россию из региона.

Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контролирует ситуацию тот, кто навязал соглашение об ассоциации с ЕС. А это американцы, стоящие за Евросоюзом. План таков: с помощью России затолкать Приднестровье под власть Кишинева, а потом выбить Россию с обоих берегов Днестра. Таким образом, она будет полностью нейтрализована, а Приднестровье полностью подконтрольно и лишено своей государственности», – сказал Сафонов.

По его мнению, в 2014 году, подписав соглашение о евроассоциации, Молдова отказалась от возможности проводить пророссийскую политику.

«Если это соглашение не денонсировать, то ты связан по рукам и ногам. Ты должен добиваться вывода российских войск, укреплять евростандарты в самых различных сферах. Самое главное – это ставит крест на любых евразийских интеграционных устремлениях. Усидеть между двумя стульями, вопреки заявлениям некоторых молдавских политиков, невозможно. Западники этого не дадут», – сказал Сафонов.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что не будет инициировать выход из Соглашения об Ассоциации с ЕС. «Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон.

Он уверял, что, если Молдову заставить сделать однозначный выбор между Западом и Россией, она «взорвется как Украина».

При этом Молдова хотела бы покупать российские энергоносители беспошлинно, хотя Кишинев имеет всего лишь статус наблюдателя в ЕАЭС.

«Мы будем дружить со всеми: и с Западом, и с Востоком. Страна расцветет», – уверял не так давно Додон.