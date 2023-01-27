США колоссально наживутся на поставках «леопардов» Украине

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США сознательно вынуждали Германию поставить танки «Леопард» на Украину, чтобы навязать европейским странам свои «абрамсы».

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил российский политолог Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они сливают сейчас все «леопарды», то у них форматируется рынок. Естественно, Европа будет вынуждена покупать «абрамсы», которые весят больше 40 тонн и построены на газотурбинных двигателях, обслуживать которые невозможно. Один час работы «абрамся» – это сутки сервисного обслуживания. Сервисное обслуживание могут делать только американцы, запчасти только у них и топливо авиационное, которое сверхтоксично, у Европы его просто нет. Весь оборонно-промышленный комплекс Европы, где проживает 750 млн человек, колоссальный оборонный бюджет, становится бюджетом США. Этот год отформатировал экономику США полностью», – сказал Карнаухов.

Он считает, что навязывание Европе своих военных поставок вкупе с выводом европейских промышленных предприятий – позволят США сделать колоссальные инвестиции в новые технологии.

«Те деньги, которые американцы сейчас получают, позволят им сделать такой скачок в будущее, который их не позволит догнать никому. Мир разделится. Сверху будут США и новые технологии, а снизу – весь остальной мир. Это реальная антиутопия. Год войны меняет мироустройство», – заключил Карнаухов.