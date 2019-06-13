США контролируют 50+1% акций в «проекте Зеленский»

13.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский является такой же марионеткой Вашингтона, как и его предшественник Пётр Порошенко, именно этим объясняется схожесть заявлений официального Киева в адрес России.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект «Зеленский», которого многие считали проектом Коломойского, на самом деле, акционерное общество. И контрольный пакет 50% + 1 акция принадлежит американцам. Поэтому внешняя политика Украины, политика безопасности, экономическая политика и целый ряд других областей будут контролироваться США, как это было и при Петре Алексеевиче Порошенко», – сказал эксперт.

Бондаренко прогнозирует, что Зеленский быстро растеряет нынешний высокий рейтинг.

«У Зеленского чудесно понимают, что его рейтинги ситуативные, и, начиная с осени, он начнёт их терять. Потому что Зеленский был политиком виртуальным, у него не было программы. За него голосовали не потому, что у него были правильные лозунги или хорошая программа, а кто-то по приколу, кто-то видел в нём некие изменения, антитезис по отношению к Порошенко, кто-то назло Порошенко, и так далее.

А теперь он наполняет эти ожидания реальным содержанием. И теперь на Востоке Украины видят, что он во внешней политике повторяет всё, что говорил Порошенко – такой же евроатлантист, такая же марионетка США, такой же западник, критикует Россию. И большая часть разочаровывается, и чем дальше, тем больше.

На Западе Украины в нём начинают видеть другие тенденции: он окружает себя людьми Коломойского, делает заявления, которые можно расценивать как государственную измену, и так далее.

Плюс ко всему, это бодание Зеленского с парламентом приводит к тому, что народ видит, что он ничего фактически не может, и это тоже ослабляет его позиции», – резюмировал эксперт.