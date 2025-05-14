США крайне обеспокоены единством России и её союзников

Елена Острякова.  
14.05.2025 22:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Потенциальные противники США демонстрируют способность к сотрудничеству.

Об этом президент Департамента обороны и безопасности Сет Джонс заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потенциальные противники США демонстрируют способность к сотрудничеству. Об этом президент Департамента обороны и безопасности...

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«Мы видим, особенно после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, – больше сотрудничества между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном, чем когда-либо раньше. Это происходит в разных областях. Нужно отдать им должное. Я не говорю, что это какой-то четкий многосторонний союз, но отношения укрепляются», – отметил Джонс.

Он напомнил, что лидеры России и Китая за последнее время встречались более 50 раз.

«Интересно, что они активно сотрудничают в промышленной сфере. Иранцы не просто продают «Шахеды» русским. Они теперь производят их в России. Мы видим сотрудничество в космосе. Мы видели, что в ходе развертывания северо-корейских войск русские помогали им в нескольких промышленных районах. Поэтому очень трудно предсказать, что произойдет, если начнется конфликт», – сказал Джонс.

Он отметил, что невозможно предсказать, где произойдет конфликт. Причем, можно спрогнозировать, что будет несколько театров военных действий.

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