США легализовали более тысячи человеконенавистнических организаций

10.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Госдеп США рассчитывал на пропагандистский эффект, объявляя о включении «Русского имперского движения» в список террористических организаций.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просим прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация президента США намерена внести в список террористических организаций националистическую организацию «Русское имперское движение», действующую на территории России. Американские власти так сформулирован вопрос: намерены признать, что организация и трое её предполагаемых лидеров преследуют идеи превосходства белой расы. Конец цитаты» – сказала представитель МИДа.

«Мы, конечно, ознакомились с заявлением Госдепа США, это заявление, которое, видимо, американцы долго вымучивали, потому что других вопросов на повестке нет. Речь идёт о включении в национальный террористический список данной структуры и её руководителей.

Поскольку какого-либо внятного обоснования в Вашингтоне не озвучили, возникло ощущение, что оно было рассчитано прежде всего на внешний пропагандистский эффект и имеет мало общего с реальной задачей совместной борьбы с международным терроризмом. В пользу этого говорит нежелание американской стороны использовать налаженный механизм двустороннего контртеррористического диалога и взаимодействия между спецслужбами», – отметила Захарова.

«Учитывая русофобию определенного сегмента вашингтонского истеблишмента, не приходится удивляться, что малоизвестная российская структура получила статус первой иностранной террористической группировки сторонников идей превосходства белой расы, попавшей под ограничительные меры США», – добавила представитель МИД.

Захарова посоветовала американцам обратить внимание на ситуацию на этом направлении у себя в дома, где международные правозащитники не первый год бьют тревогу по поводу распространения неонацистских идей в США, где для этого нет никаких законодательных запретов.

«Отмечают рост проявлений там расизма, ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости. Власти смотрят на происходящее явно сквозь пальцы. Вашингтон даже ежегодно в паре с Киевом голосует против пользующегося широкой поддержкой российского проекта резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма», – напомнила представитель МИД РФ.

«В США открыто действует Ку-клукс-клан и ещё более тысячи человеконенавистнических организаций, причём с 2014 года их число выросло на треть», – подчеркнула Захарова.