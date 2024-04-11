США легко заставят Зеленского выкинуть из головы Крым и Донбасс – эск-советник главы СНБО

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США обладают достаточным влиянием на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы заставить его подписать мирное соглашение с отказом от Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил бывший советник секретаря Совбеза Украины Борис Барабаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Барабаша, если же Зеленский начнет сопротивляться, его просто сменят на другого, более уступчивого.

«Главное, все правильно объяснить. Наоборот, если он заартачится, тогда будут у него настоящие сложности. Не от народа Украины, а от наших западных партнеров – они быстро его заменят на того, который подпишет все, что нужно… Поэтому, если все правильно объяснить людям, они скажут: «Ну а что делать, увы, Запад нас подвел. Зато наши дети живы, возможно, нас завтра примут в НАТО… и тогда, может быть, мы вернем те территории». Но это – рассказы, потому что, если такое мирное соглашение или мирный договор будет заключен, то, конечно, там будет тщательно выписан такой механизм, чтобы Украина больше на эти территории не претендовала никогда», – заключил Барабаш.