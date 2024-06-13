США лихорадочно пытаются удержать Турцию в сфере своего влияния

Дмитрий Кайнаржи.  
13.06.2024 17:44
  (Мск) , Комрат
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БРИКС, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Турция, Украина


Согласие Турции на расширение НАТО и продажа ей американских самолетов F-16 свидетельствуют о прозападной позиции Анкары, стимулируя тем самым торговлю и инвестиции.

Об этом агентству Reuters заявил посол США в Турции Джефф Флейк на фоне намерений Эрдогана ослабить связи с НАТО и присоединиться к блоку БРИКС.

Согласие Турции на расширение НАТО и продажа ей американских самолетов F-16 свидетельствуют о прозападной...

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«Турция прочно привязана к Западу», – заверил Флейк.

«Стратегическое партнерство Запада с Турцией никогда не было таким крепким, и мы находимся в хорошей точке», — сказал 61-летний американский посол, срок полномочий которого заканчивается этой осенью, в интервью в своей резиденции в Анкаре.

Во время каденции Флейка, бывшего сенатора-республиканца, которого Джо Байден назначил послом в Турции, Вашингтон оказывал давление на Анкару, чтобы она предотвратила нарушения инициированных США санкций против России и поддержала расширение НАТО. Турция также одобрила заявку Швеции на членство в НАТО после 20-месячной задержки.

Посол заявил, что, хотя Турция имеет прочные отношения с Россией в сферах экономики, торговли и энергетики, война на Украине подчеркивает приверженность Турции НАТО и Западу.

«(Турция) идеально поддержала территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал Флейк, имея в виду блокирование Турцией прохода российских военных кораблей в Черное море и поставку беспилотных летательных аппаратов Киеву.

Он добавил, что взгляд обеих партий Конгресса США на Турцию в этом году стал положительным и что это положительное мнение сохранится независимо от результатов президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре.

Комментарии Флейка прозвучали после того, как на прошлой неделе Анкара заявила о готовности присоединиться к группе стран БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и другие не западные интенсивно развивающиеся экономики.

Министр иностранных дел Хакан Фидан побывал в Пекине и Москве, встретился на этой неделе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, присутствовал на встрече БРИКС. Фидан заявил, что турецко-российские отношения «развиваются действительно фантастически хорошо».

Президент России Путин заявил во вторник, что его турецкий коллега Реджеп Эрдоган примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле, и надеется встретиться с ним там.

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