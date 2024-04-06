США ловко вышли из войны на Украине – Ермолаев

Вадим Москаленко.  
06.04.2024 21:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Прикрывшись борьбой между партиями, США ловко вышли из украинского проекта, ставшего для ни токсичным.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прикрывшись борьбой между партиями, США ловко вышли из украинского проекта, ставшего для ни токсичным....

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«В американской политике «внутренний шорох» между республиканцами и демократами был дымовой завесой как технологией выхода из войны. Потому что мы уже можем фиксировать как факт ошибочность американской стратегии, связанной с уверенностью, что Украина может быстро и эффективно мобилизоваться», – сказал Ермолаев.

«Практика двух лет показала, что общество в сложном состоянии. Огромный миграционный поток, общество в сложной экономической ситуации, состояние ВПК. И всё не так просто с социокультурными процессами.

А значит, как и в случае с Афганистаном, есть риск того, что украинский проект может подорвать реноме, имидж и экономику США. Снижение рисков, переход от «байдономики», помощи и раздачи, к «трампономике», даже до выборов – это новый геополитический выбор. Который уже происходит», – добавил он.

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