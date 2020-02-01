США манят Лукашенко снятием санкций

01.02.2020, Москва, Елена Острякова

США пока не готовы снять санкции с Белоруссии, однако Вашингтон может пойти на это в будущем. Об этом сегодня в Минске заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», – сказал Помпео.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Традиционно госсекретарь связал отмену санкций с улучшением ситуации с правами человека (по его словам, в Минске замечены перемены к лучшему), но выразил и более прагматичные пожелания. В частности, Минск должен снять некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок.

«Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал», – сказал Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что между Белоруссией и США в последнее время значительно улучшились дипломатические отношения. Недавно белорусской стороной были сняты ограничения по количеству дипломатов в американском посольстве, а теперь страны намерены назначить своих послов.

«Это уже полезно для США и Беларуси», – сказал Помпео.

США ввели санкции против Белоруссии в 2006 году после «несвободных» президентских выборов. Они предусматривали блокирование собственности и активов десяти руководителей правительства Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. С тех пор указ ежегодно обновляется.

В октябре 2015 года США частично сняли санкции в отношении девяти промышленных предприятий РБ.