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Соединенные Штаты переходят к более жесткой стратегии, направленной на военное поражение России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает британская газета «Таймс», ссылаясь на неназванный источник в администрации США.

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«США рассматривают воплощение более жесткой стратегии в отношении конфликта на Украине и хотят, чтобы она победила и вернула себе все свои территории», – пишет газета.

Собеседник издания добавляет:

«Цель состоит в том, чтобы обеспечить суверенитет и независимость Украины, а это будет означать возвращение территории».

Издание обращает внимание, что ранее публично заявленная американская позиция заключалась «не в поражении как таковой», а лишь в защите Украины.

Смену стратегии источник в Белом доме объяснил тем, что ««Россия не проявляет интереса к переговорам».

На этом фоне продолжается накачка Украины западными системами вооружения. Так, французское издание Intelligence Online сообщает, что после продолжительного переговорного процесса Украина надеется получить от Парижа около 40 истребителей «Мираж 2000».

Несколько ранее СМИ утверждали, что пилоты ВВС Украины начали проходить обучение на французских авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси. Впрочем, в Париже эту информацию опровергли

Заместитель министра обороны по вопросам информации и связи генерал Ян Граве заявил:

«Франция не учит украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения».

Впрочем, доверять его словам не стоит, поскольку Украина получает с каждым разом все более мощные системы вооружения, возможность поставок которых ранее категорически отрицались представителями западного блока – РСЗО, ракет, танков и так далее.

Как отмечает политолог Сергей Марков, «удары БПЛА ВСУ все ближе подбираются к Москве», указывая на сильный взрыв в тульской области.

«Эти удары все больше ставят вопрос о необходимости настоящей войны вместо СВО. Украина вот воюет по-настоящему. Может и России пора начинать?», – задается вопросом Марков в своем телеграм-канале.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков предупреждает, что стоит ждать новых и новых атак беспилотников ВСУ.

«До начала наступления, будут разведки боем, атаки легких ротных тактических групп, террористические атаки с применение беспилотников, а также обстрелы не только линии боевого соприкосновения, но и близлежащих тылов с целью уничтожения пунктов, где мы можем сосредотачивать боеприпасы. Противник будет выполнять сразу несколько приготовительных задач и готовиться к основной, которую обозначил на весенне-летний период», – сказал Леонков «Московскому комсомольцу».

Он считает, что предстоящее наступление ВСУ будет осуществляться под иностранным руководством.

«Наступлением будут руководить более опытные офицеры стран НАТО, а основную ударную силу, конечно, будет составлять иностранная бронетехника, которую завозят на территорию Украину хитрыми логистическими схемами», – говорит эксперт.

Он обращает внимание, что поставленная в последнее время западная бронетехника не наблюдается на линии соприкосновения, из чего делает вывод, что она «направляется в резерв».