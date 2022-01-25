США меняют тактику из-за отсутствия российского «вторжения»

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Новости Украины

Запустив фейк о грядущем нападении России на Украину, Вашингтон озадачен, как теперь поддерживать градус напряженности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

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«Белый дом сам запустил миф о российской угрозе и потенциальном вторжении и пытается убедить своих союзников в непредсказуемости, ненадежности России и необходимости мобилизоваться. А в итоге ничего толком так и не происходит и Вашингтону нужно поддерживать градус напряженности», – сказал эксперт «Независимой газете».

Он обратил внимание на изменение риторики США — теперь Москву обвиняют уже не в подготовке к нападению на Украину, а в «непредсказуемом поведении».

«При этом, по сути, это является попыткой перевести стрелки от предложений Москвы, которые изначально касались скорее не Украины, а безопасности в целом», – отметил политолог.

По его словам, Запад постоянно склоняет Украину к активным действиям и нарушению Минских соглашений. При этом он считает, что, несмотря на отправку оружия, Запад значимо не повышает боеспособность ВСУ.

«Реальная же поддержка очень незначительна, и вряд ли в ее действенность верит сам Киев. Европа при этом смотрит более классически на конфликт, не затрагивающий ее саму, и поэтому отказывается от поставок вооружения», – резюмировал Рогулев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в предложенных Москвой проектах документов о гарантиях безопасности предлагается исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отвести силы и средства на рубежи 1997 года, а также отказаться от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений.