США могли бы бросить всё, чтобы остановить наступление РФ, но не решатся – Арестович

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Остановить продвижение российской армии по территории Украины невозможно.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегически все происходит очень просто. РФ проводит против Украины наступательную стратегическую операцию для захвата четырех областей и последующей фиксации этого захвата военным путем. После чего будут предложены переговоры, чтобы зафиксировать это. В случае, если этого не произойдет, встанет вопрос о шести областях. Если тогда не произойдет — о восьми. Не произойдет еще — о десяти, двенадцати. Силой остановить РФ в нынешней ситуации возможности не существует», – сказал Арестович.

Он оговорился, что остановить Россию могли бы США, если бы «вложились по-крупному и по-рисковому».