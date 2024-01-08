США могут быть втянуты в войну с Россией в Черном море – американский полковник

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США могут быть втянуты в конфликт с Россией в Черном море, если решат отправить свои корабли в регион.

Об этом в эфире интернет-канала «Strategic Insights Hub» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Макгрегора, Россия очень чувствительно относится к маневрам НАТО в черноморском регионе и будет жестко отвечать на попытки навредить ей.

«Если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, они будут находиться под очень-очень пристальным наблюдением. И если они подойдут слишком близко к чему-то жизненно важному для русских, русские начнут действовать. Плохая новость заключается в том, что многие русские очень злы на нас. Я действительно очень беспокоюсь, что у них текут слюнки при мысли о том, что они могут причинить нам вред. В конце концов, мы отправили сотни танков и боевых бронированных машин, и миллионы патронов, предназначенных для уничтожения русских. Так что я думаю, что опасность очень реальна. Если мы не будем проявлять осторожность, то можем оказаться втянутыми в войну с Россией в Черном море», – заявил Макгрегор.