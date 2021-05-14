США могут договориться с Россией о разделе «сфер влияния» и отдать Украину – Коэн

14.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Хотя нынешняя власть США не настроена делить сферы влияния с Россией, это все же может произойти, и тогда Украина отойдет в сферу влияния России.

Об этом в эфире Укрлайф.тв заявил Ариэль Коэн, старший эксперт Атлантического совета, Директор программы энергии и безопасности Международного Центра по налогам и инвестициям и основатель фирмы International Market Analysis, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня настолько поляризована политическая жизнь США, что если какие-то силы, которые мы можем отождествлять с Трампом, в 2024 году или 2028 году вернуться в Белый дом, они могут говорить о сферах влияния, потому что они – реалисты. Произнести в положительном контексте слова «сферы влияния» для демократов неприемлемо, но я не исключаю, что могут договориться, в том числе и по статусу Украины и Беларуси – «мы не трогаем здесь вас, вы не трогайте там нас». Я это допускаю, хотя я бы сказал что это меньше 50% что до этого договорятся.

Со стороны России, конечно, будет попытка обговорить всё постсоветское пространство, за исключением Прибалтики для себя. Мы видим, что они это делают, создавая систему, которая закрывает доступ к бассейну Чёрного моря, то есть – это Крым, это Черноморский флот. Они также создают еще два таких бастиона, это Сирия и это Балтика, Прибалтика и Калининград. Теперь прочертите линию от Калининграда до Хомса – такая линия де-факто выстраивает российский дальний рубеж, который они будут пытаться защищать и контролировать», – считает эксперт.