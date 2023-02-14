США могут ликвидировать Зеленского уже в этом году – мнение

Владимир Гладков.  
14.02.2023 11:53
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Вашингтон будет всеми силами склонять Киев к возможным мирным переговорам с Москвой, даже если для этого понадобится убрать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон будет всеми силами склонять Киев к возможным мирным переговорам с Москвой, даже если...

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«Американцы не хотят, чтобы Зеленский и его команда видели борьбу с Россией как войну до конца, кто бы ни победил. А они всеми своими заявлениями и действиями говорят, что не готовы ни на какие компромиссные решения, а готовы воевать до победного конца», – отметил эксперт.

Американцев это не устраивает, им надо, чтобы Зеленский в случае необходимости был готов вести переговоры с Россией. И, более того, заключить некие соглашения, если Вашингтону это будет выгодно. Пока политическое руководство Украины не проявляет готовности это сделать, а заставить силой не могут», – отметил обозреватель.

Ведущий поинтересовался, в чем здесь выгода для американцев.

«У них главная борьба с Китаем. Они не могут вести войну на два фронта со всеми усилиями. Для того, чтобы развязать руки для борьбы с Китаем.

Причём, не факт, что они обязательно заключат какие-то соглашения с Россией, Москва может просто не захотеть с ними ничего заключать. Но функция переговоров должна у них быть в руках. Но они не могут вести переговоры пока Зеленский ими неуправляем. И чтобы он стал управляем, они сейчас шатают под ним кресло», – отметил Подоляка.

Он добавил, что ради этого Вашингтон заставляет Зеленского проводить выборы, и даже может убить украинского президента.

«Американцы даже заставили Зеленского не отказаться от выборов. А любые выборы для Украины смерти подобны. То есть американцы играют ва-банк, и попытаются сейчас с него не спрыгнуть. Вплоть до физического устранения Зеленского.

Сейчас его охраняют британцы, они постараются этого не допустить. Но физическая ликвидация Зеленского не исключена уже в текущем году», – резюмировал он.

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