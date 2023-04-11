США могут не пустить Лаврова выступить в Совбезе ООН

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В настоящее время прорабатывается вопрос встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавров, который планирует выступить на заседании Света безопасности организации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

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«Вопрос такой встречи прорабатывается. Я не вижу здесь больших проблем. Но объявлять о дате встречи и повестке дня — это прерогатива моих коллег в центральном аппарате», – сказал Полянский в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, есть ли риск того, что власти США не пустят самолет главы российской дипмиссии или не выдадут ему визу.

«Такой риск всегда существует. Насколько мне известно, визы пока нет ни у Сергея Викторовича, ни у сопровождающих делегацию. А разрешение на пролет делается гораздо ближе к моменту поездки. Но я с трудом себе представляю, чтобы США на это пошли с учетом резонанса, который этот шаг вызовет. Большинство стран ООН, даже некоторые западные государства, не скрывают, что отношения отношениями, но, если министр иностранных дел какого-то государства хочет прибыть на заседание СБ ООН, это его безусловное право, никто не должен ему в этом отказывать», – сказал дипломат.

По его словам, если США пойдут на этот шаг, то «столкнутся с крайне жесткой критикой и непониманием даже среди своих союзников».

«Поэтому я думаю, что все будет хорошо, исходим из позитивного сценария», – надеется Полянский.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил уверенность, что Сергей Лавров встретится с Антониу Гутерришем во время своей поездки в Нью-Йорк для участия в Совбезе.