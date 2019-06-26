26.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Мнение, Политика, Россия, Сербия, США
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США могут обменять «Турецкий поток» на свою базу в Сербии

Урегулирование косовской проблемы позволит России в полной мере реализовать проекты, связанные со строительством газопровода «Турецкий поток».

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Москве высказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России выгодно достижение соглашения не столько в политическом плане. Оно позволило бы России перенести центр тяжести на Балканах на экономические вопросы. Еще несколько лет назад были подготовлены планы по подключению Косово к реализации инфраструктурных и энергетических проектов. Они особенно актуальны в контексте сооружения газопровода «Турецкий поток» и проведения экспортной нефти через Балканы», – сказал Искандеров.

Он полагает, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда мировое сообщество может найти решение косовского конфликта, которое позволит и Белграду, и Приштине сохранить лицо.

«Как вариант: особый статус сербских анклавов (в Косово- Ред) и международные гарантии для сербских церквей и монастырей. Сербия снимет свои возражение на прием Косово в международные организации. Это позволит отстоять свои интересы в Косово в том виде, в каком это сегодня возможно, те есть вернуть земли косовских сербов под свой контроль. Для них это вопрос выживания», – сказал Искандеров.

По его мнению, президент Сербии Александр Вучич, используя ту электоральную поддержку, которая у него есть, в состоянии принять такое решение в отношении Косово. При этом, подчеркнул эксперт важно не допустить расширения рамок соглашения.

«Это максимум, чего может добиться Сербия, но другие игроки попытаются расширить рамки этого соглашения. В частности Приштина попытается присоединить 2-3 общины Прешевской долины, а это не отвечает интересам Сербии

США попытаются обменять свое давление на Приштину на создание американской военной базы в центральной Сербии. Предполагается, что эта база станет ключевым военным объектом США на Балканах и позволит держать под контролем весь полуостров. Это положение не выгодно ни Сербии, ни России», – сказал Искандеров.

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