США могут предоставить Украине тактическое ядерное оружие – эксперт

Владимир Гладков .  
03.07.2023 21:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Терроризм, Украина, ЯО


Американцы готовы спровоцировать применение ядерного оружия на российско-украинском театре военных действий, лишь бы не потерять свою мировую гегемонию и решить навсегда русский вопрос.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политический аналитик Павел Шипилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы готовы спровоцировать применение ядерного оружия на российско-украинском театре военных действий, лишь бы не...

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«Есть другие более не афишируемые способы передать эту [секретную] информацию [кроме директора ЦРУ Бёрнса, который посетил Киев], и Зеленский её в полной мере получает, ту информацию, которую американцы считают нужным до него донести. В данном случае, я бы сказал, скорее, о таком подбадривающем визите, что он с ним обсуждал (не только с ним, со своими людьми, прежде всего) перспективы контрнаступления Украины на Крым.

Крым – это именно та территория, которая интересует американцев. Его тёрки между русскими людьми интересуют мало, а база НАТО в Крыму, Севастополе – это, конечно, головная боль для американцев, они лишились в 2014 году, и конечно они намерены её вернуть. С этим нам придётся жить и мириться.

С таким количеством оружия, как сейчас, даже дело не в количестве, а в качестве, они, конечно, не смогут [наступать на Крым], они должны, прежде всего, вооружить, во-первых, водными дронами, а, во-вторых, они должны, всё-таки, предоставить дальнобойное оружие – ATACMS, вот эти.

Нет никаких сомнений – и самолёты предоставят. Тут даже предполагать не стоит. Они всё дадут. Я даже допускаю, что они дадут им тактическое ядерное оружие, им не жалко. А почему нет?

Я исхожу из того, что мы часто говорим, что Россию победить нельзя, потому что мы обладаем ядерным оружием, это правда. Все разумные люди об этом говорят. Но мы не учитываем, что лежит на весах у американцев, а там лежат десятки триллионов долларов, которые они теряют в случае потери гегемонии», – рассказал Шилин.

По его словам, эффект и последствия применения ядерного оружия на территории России и Украины для США гораздо менее значительны, чем долгосрочные выгоды от сложившейся ситуации.

«На Европу, на Украину, а тем более на Россию им совершенно плевать. Поэтому, если бы была возможность тайно доставить, а то и применить тактическое ядерное оружие на территории Украины или России, они бы на это пошли сходу, если бы были уверены, что там не торчат их уши и они не получат ответный удар. Мне кажется, они озабочены именно тем, чтобы спрятать концы в воду и предоставить Украине оружие, которое решит раз и навсегда русский вопрос», – уверен эксперт.

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