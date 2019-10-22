США могут признать «Азов» террористами – на Украине опасаются военного вторжения

22.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Сорок членов Палаты представителей США письменно обратились к главе Госдепа США Майку Помпео с требованием включить украинский неонацистский полк «Азов» в список иностранных террористических организаций.

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте конгрессмена-демократа от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Батальон Азов» – известная ультранационалистическая организация на Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. … В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, «Азов» рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами», – заявили конгрессмены в своем обращении.

По мнению спецпредставителя ЛНР на Минских переговорах Родиона Мирошника, таким образом, США наносят удар своему давнему врагу олигарху Игорю Коломойскому.

«Конечно же, это удар по Авакову, это удар по сцепке Аваков-Коломойский. Коломойский – это, конечно, «друг» Соединенных Штатов, у них идиосинкразия на него, поэтому давление на Коломойского будет оказываться, но такими хитрыми способами.

Я считаю, для Украины это огромное благо, что это бельмо на глазу Украины, которое не замечали пять лет, пускай хотя бы американские конгрессмены ткнут в лицо и внесут в списки токсичных организаций», – отметил он.

Украинский политолог Вадим Чанкин также высказал опасения, что наличие на Украине такой крупной террористической организации может стать поводом для американского военного вторжения с целью уничтожения неонацистов.

«Я бы, на месте Зеленского, сейчас озаботился той ситуацией, когда в США есть инициатива по включению в список террористических организаций полка «Азов». Потому что террористическими являются «ИГИЛ», «Аль-Каида», «Хамас», «Хезболла» и мы знаем, чем это заканчивается.

То есть, США когда-то могут провести здесь военную операцию. Это абсолютно очевидно, и надо на всех дипломатических фронтах противостоять этому», – переживает Чанкин.