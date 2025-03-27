США могут признать Крым, но подсунут свои условия – эксперт

Анатолий Лапин.  
27.03.2025 16:24
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 552
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Нынешняя администрация США вполне может признать Крым частью России, но взамен на выполнение каких-то своих условий. Для России же это не является обязательным.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный аналитик Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя администрация США вполне может признать Крым частью России, но взамен на выполнение каких-то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Американцы предлагают рассматривать признание Крыма как элемент торга. Надо ли это России? Ну, далеко не факт. Ну, конечно же, это также будут обсуждаться какие-то пакетные договоренности. Если они будут чего-то хотеть слишком многого, конечно, нам это неинтересно.

Если это в пакете, в нагрузке каких-то более масштабных сделок, то Крым могут и признать. И там есть определенная часть, в истеблишменте, есть группы влияния, которые рассматривают возможность признания Крыма в обмен на какие-то уступки России по другим вопросам», – считает Рожин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить