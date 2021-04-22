США могут признать Тихановскую президентом и направить к ней своего посла

22.04.2021, Минск, Артём Агафонов

Пока американский посол Джон Салливан покидает Россию, другой американский посол Джули Фишер вот уже несколько месяцев не может попасть в Белоруссию – МИД республики попросту не дает ей визу и, судя по последним событиям, вряд ли в ближайшее время даст.

Отношения между Белоруссией и США за год с небольшим прошли путь от объятий Лукашенко и Помпео в феврале прошлого года (именно тогда было принято решение об обмене послами) до обвинения тем же Лукашенко американских спецслужб в подготовке покушения на него в апреле этого года.

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Что касается истории с подготовкой переворота и покушения, то она вызывает некоторые сомнения, в ней есть нестыковки и странности, а состав участников говорит о том, что, если заговор имел место, то или известны не все или у ЦРУ в Белоруссии совсем плохо с кадрами. Но, как бы то ни было, и мотивы для организации переворота, и богатейший опыт подобных действий по всему миру у американцев имеется.

После такого представить себе белорусского президента, принимающего верительные грамоты у представителя страны, только что собиравшейся его убить – попросту невозможно. Впрочем, нежелание взаимное. Посол Фишер назначена на свою должность в декабре, однако до посольства в Минске до сих пор не добралась и ни с кем из официальных представителей белорусской власти не встретилась.

Вместо этого она провела уже несколько встреч со Светланой Тихановской, Павлом Латушко и другими лидерами оппозиционной политэмиграции. Глядя на такое, ей просто решили не давать визу. Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей во вторник даже заявил, что давать визу послу нет смысла, «Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима».

После этого все завертелось – уже вчера литовский замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил о поступившем из Вашингтона формальном обращении США к правительству Литовской Республики с просьбой временно аккредитовать посла в Литве, которое его «невероятно радует». Понятно, что «обрадовавшиеся» такому вниманию литовцы долго тянуть с аккредитацией не будут.

В каком качестве будет аккредитована литовским МИД Джули Фишер – решительно непонятно. Во всяком случае, ее аккредитация в Вильнюсе в качестве посла Соединенных Штатов в Белоруссии выглядит верхом абсурда по всем нормам международного права.

Разумеется, на это тут же отреагировал МИД Белоруссии. «Если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит, в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Белоруссии – не может и никогда не будет иметь», – заявил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

Ясно, что дипломатический кризис в отношениях Белоруссии и США – это надолго. В Госдепе уже заявили, что пока в Белоруссии продолжаются репрессии и нарушения прав человека, «нельзя вести дела как обычно».

Вся эта история наводит на мысли о скорой активизации варианта «белорусский Гуайдо». До сих пор особой динамики в белорусско-американских отношениях не было. В Вашингтоне принимали санкции и резолюции, в Минске в ответ на них огрызались, но дальше дело не шло.

Фишер встречалась с оппозиционерами в Литве и Польше, но при этом не нуждалась в каком-то дополнительном статусе. Будучи гражданкой США, она и так могла находиться на территории этих государств безо всякой визы. К чему вся эта клоунада с аккредитацией? Зачем послу США какой-то отдельный дипломатический статус в Литве?

Интересно, что началось это все практически сразу после арестов Федуты, Зенковича и Костусева. Задержания прошли 13-14 апреля, еще не было знаменитого заявления Лукашенко на субботнике, а уже 16 апреля в США началась раскрутка темы «безвизового посла».

Аккредитация Фишер в Литве приобретает смысл в том случае, если и послом она будет в Вильнюсе. Как известно, именно там проживает экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которой вчера, по странному совпадению, другой оппозиционный лидер (кстати, с дипломатическим опытом) Павел Латушко предложил «вступить в должность» президента.

После этого вполне может последовать официальное признание со стороны США, вручение верительных грамот не Лукашенко, а Тихановской и создание вильнюсского «правительства в изгнании», в формировании которого дипломат Фишер примет активное и непосредственное участие.