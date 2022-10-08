«США могут тайно передать Украине ядерное оружие» – военный эксперт

Новости Украины

Западное общественное мнение готовят к тому, что Россия якобы применит тактическое ядерное оружие по Украине, а потому остановить ее нужно ценой даже самой чудовищной провокации.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общественное мнение на Западе готовят таким образом, что якобы Россия собирается ударить по мирным городам, по мирным селам, мирным жителям, по украинцам, тактическим ядерным оружием, и остановить надо срочно Россию. А как остановить? Да как, с помощью только тактического ядерного оружия, которое можно передать на Украину. Вот эта вот игра сейчас очень активна. И, на мой взгляд, она крайне, крайне опасна. Потому что – что может в этой ситуации произойти? Начинаются боевые действия. Например, Украина применяет тактический ядерный боеприпас. Установить соответственно, что это был американский невозможно. Это мы здесь по «Хаймарсам» взяли осколки и посмотрели, да, нашли место взрыва, вот осколки, да, это «Хаймарс» был американский. А там так не разберешься. Там все разрывается, ничего не остается после взрыва тактического ядерного оружия. Да, по изотопам, еще что-то можно конечно доказать. Но это мало кого-то интересует на Западе», – отметил он.

«Вот, «Северный поток» – взорвали три нитки. И кого интересует? Все прекрасно понимают, кто заинтересован в этом взрыве. Что США и Великобритания. Вот в такой ситуации [велика] возможность эскалации конфликта и перерастание в войну с применением тактического ядерного оружия. Только на территории Украины – потому что ведь американцы скажут: нет, это не наше оружие», – заметил Кнутов.