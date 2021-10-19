США могут тайно снабдить ядерными бомбами Румынию – эксперт

19.10.2021 22:25 (Мск), Москва, Елена Острякова

Ядерные учения НАТО Steadfast Noon на юге Европы, в которых задействованы 14 стран альянса, в том числе неядерных, нарушают договор о нераспространении ядерного оружия.

Об этом в интервью youtube-каналу «Sputnik на русском» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этим договором были определены места хранения этого оружия, и оператором этого оружия могли выступать только страны, которые входят в ядерный клуб. Но американцы обнародовали, что теперь носителями этого оружия станут самолеты Ф-35А, которые закуплены многими странами Европы. Это подготовка к возможному будущему конфликту, потому что тактическое ядерное оружие используется как оружие второго удара. Вначале работают межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты средней дальности, потом в бой вступают тактические термоядерные бомбы, под которые Европой и закупались самолеты Ф-35А», – сказал Леонков.

По его словам для проведения подобных учений НАТО использует созданные заранее логистические центры, на которых потом «забывает» ядерное оружие.

«Поэтому нет никакой гарантии, что муляжи ядерных бомб, которые участвовали в этих учениях, могут неожиданно оказаться в Румынии, или их «забудут» где-нибудь в Польше. Любой авиационный комплекс стран НАТО может гипотетически нести эти бомбы. И в случае любой провокации с их стороны, ответ России будет быстрым и мгновенным. Европа об этом знает. Пойдет ли она на этот самоубийственный шаг? В последнее время решения за нее принимают вовне. Она идет в фарватере США», – отметил Леонков.

Поскольку своих официальных наблюдателей теперь у России в НАТО нет, можно предположить, что на этих учениях будут проводить какие-то действия, которые не соответствуют официально заявленным целям и методикам.