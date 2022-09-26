США могут устроить на Украине ядерную провокацию – Ищенко

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Новости Украины

США могут устроить провокацию на Украине с использованием ядерного оружия, чтобы обвинить в этом Россию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ищенко, это позволит Штатам сплотить против России как можно больше стран и экономик.

«Если они сказали, что Путин применит ядерное оружие на Украине, то почему на Украине не может взорваться какой-нибудь ядерный боезаряд килотонн в десять. Вроде бы и немного, но и не мало. И трупов будет достаточно много. Если в каком-нибудь знаковом городе, красивом, например, как Львов, Одесса, Киев или Харьков взорвать такой заряд, то можно показывать пальцем и говорить: «Видите, до чего они дошли». И говорить: «Понятно, что русские отрицают, но кто еще мог ударить по Украине ядерным-то оружием?». Это дает очень широкое пространство для маневра», – сказал эксперт.

«Американцам для того, чтобы рассчитывать на победу, надо мобилизовать под себя наибольшее количество мирового экономического ресурса. То есть надо заставить государство, которым это не интересно, поддерживать Соединенные Штаты против России. Как это можно сделать? Только испугав, только показав: вы видите, кого вы поддерживаете? Это же изверги, страшнейшие люди, они готовы стереть в пыль весь мир… Многие будут верить. Западные союзники поверят, потому что обязаны поверить, но всякие там африканцы, которые не очень хорошо разбираются в том, где там Украина и так далее, вполне поверят и испугаются. Более того, даже если кто-то не поверит на постсоветском пространстве, хотя и там часть может поверить, они тоже испугаются. Потому что следующая провокация ядерная под прикрытием или под чужим флагом может произойти и на их территории», – заявил Ищенко.